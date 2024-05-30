بلدية دبي تنظم حملة توعية بيئية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نطمت بلدية دبي بالتعاون مع «إعمار للترفيه» حملة توعوية هادفة لتشجيع كافة فئات المجتمع والقطاعات الاقتصادية على اتباع ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة، وتكريس ثقافة استخدام المواد المُعاد تدويرها والمواد المتعددة الاستخدامات.

وتسلط الحملة الضوء على المحطة التاريخية المتمثلة بحظر إمارة دبي لجميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من الأول من شهر يونيو 2024. وتعرض الحملة لافتات توعوية تعرّف بأثر المخلفات البلاستيكية على الحياة البحرية وصحة المحيطات يرفعها غواصون في «دبي أكواريوم» أمام زوار «دبي مول» من مختلف أنحاء العالم. وتأتي الحملة التوعوية المشتركة لترسيخ سلوك الاستدامة الواعية لدى الأفراد وقطاعات الأعمال ومختلف الشرائح والفئات المجتمعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز