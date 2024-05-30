نتائج متقدمة لشرطة القصيص في تعزيز الأمن

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، أن مركز شرطة القصيص في دبي يعد نموذجاً متميزاً للعمل الأمني الاحترافي، لما حققه من نتائج متقدمة في تعزيز الأمن والأمان وتقديم الخدمات للجمهور وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة القصيص ضمن برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد سلطان عبدالله العويص، مدير مركز شرطة القصيص، ونائبه العقيد جمال إبراهيم علي، والعقيد بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور سيف القايدي، مدير مكتب التطوير المؤسسي لقطاع البحث الجنائي.

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