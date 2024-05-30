«كهرباء دبي» تستعرض تجربتها في استثمار الذكاء الاصطناعي التوليدي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال مشاركتها في فعالية اليوم المفتوح التي نظمها صندوق الوطن، عن مبادرتها الرائدة «مشروع استثمار الذكاء الاصطناعي التوليدي لصقل القوى العاملة الميدانية»، والتي تهدف إلى تسهيل أداء مهام المهندسين والفنيين ورفع مستوى أدائهم وإنتاجيتهم خلال الزيارات الدورية لمواقع العمل. وينظم صندوق الوطن في أبوظبي الفعالية السنوية بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية، لسبر القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي وتأثيرها على مستقبل العمل.

ويركز اليوم المفتوح هذا العام على «استكشافات الذكاء الاصطناعي: الابتكارات، التطبيقات، وآفاق المستقبل».

تقنية

وتدمج مبادرة «مشروع استثمار الذكاء الاصطناعي التوليدي لصقل القوى العاملة الميدانية»، التي طورتها الهيئة بين تقنية تحليل الصور وتقنية تحويل الصوت إلى نص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح إعداد التقارير الفنية باستخدام تقنية التدوين الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الترجمة في الوقت الفعلي، وتحسين كفاءة تسجيل البيانات خلال الزيارات الميدانية، وتقليل وقت المهام الروتينية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل عملنا على مدار الساعة لمواكبة تطور التقنيات المستقبلية، وتعزيز جاهزيتنا للتحديات والمتغيرات المتسارعة والاستفادة من الابتكار والفرص المهمة التي توفرها التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، لابتكار حلول استباقية ودعم تميز الأداء الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواصلة تحقيقنا لنتائج تنافسية عالمية في مختلف المجالات.

وفي إطار استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، نوظف الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتنا وعملياتنا ونستثمر في بنيتنا التحتية الرقمية المتطورة لتسريع عجلة التحول الرقمي، والارتقاء بعملياتنا التشغيلية، وتعزيز سعادة جميع المعنيين وتوفير خدمات رقمية متقدمة واستباقية تدعم الاستدامة وخفض البصمة الكربونية».

منصة

وتعتبر الهيئة رائدة في إثراء خدماتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث إنها أول جهة حكومية على مستوى دولة الإمارات تعتمد منصة «مايكروسوفت باور بلاتفورم» وتوفر لموظفيها المساعدين الذكيين «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» و«مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت».

وقد بدأت الهيئة مسيرتها في استخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2017، وتعد الهيئة من أوائل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم التي تتبنى تقنية «كوبايلوت» من مايكروسوفت بهدف تعزيز التحول الرقمي.

إضافة إلى ذلك، كانت الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم تقنية تشات جي بي تي لتحسين خدماتها وتعزيز تجربة المتعاملين، وذلك عبر موقعها الإلكتروني وموظفھا الافتراضي «رماس».

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