شراكة لبناء خرائط ثلاثية الأبعاد للموارد المعدنية والمتجددة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مشترك مع معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد للبحث العلمي وأحد أعمدة الأبحاث التطبيقية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، تهدف إلى تصميم خرائط ثلاثية الأبعاد للموارد الطبيعية في دولة الإمارات، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة وجهود استكشاف الموارد المعدنية ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية الأرضية.

ووفقاً للاتفاقية سيؤدي مركز بحوث الطاقة الموجهة، التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، دوراً محورياً في دعم أهداف هذه المبادرة الرائدة، كما سيوظف المعهد خبراته الواسعة لتقديم الدعم القيّم لوزارة الطاقة والبنية التحتية في سعيها إلى إيجاد الحلول الفعالة في مجال الطاقة المستدامة واستكشاف الموارد المعدنية.

وقال المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية: نسعى إلى تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام ومبني على أسس الشراكة والتعاون، وأن القدرات البحثية المتقدمة لدى معهد الابتكار التكنولوجي وخبرات الوزارة الواسعة في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية ستساهم في تغيير مشهد استكشاف الموارد المعدنية ومصادر الطاقة المتجددة.

وقال شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: تجمع هذه الشراكة الخبرات الواسعة والقدرات الاستثنائية التي يحظى كل من معهد الابتكار التكنولوجي ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وإننا نؤكد معاً التزامنا الثابت تجاه تعزيز جهود استكشاف الموارد المعدنية ومصادر الطاقة المتجددة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، ونثق بجودة عملنا وروح التفاني الاستثنائية لدينا لإيجاد الحلول المبتكرة والفعالة التي تساهم في تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

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