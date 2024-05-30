برنامج للارتقاء بمهارات الطلبة الزراعية

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أمس برنامج «موهبة» الزراعي الذي تم إطلاقه شهر فبراير الماضي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وذلك ضمن مبادرة تنمية المواهب المحلية بالتعاون مع مركز التعليم المستمر لدى جامعة الإمارات. واستهدف البرنامج 60 طالباً وطالبة للارتقاء بمهاراتهم في المجالات الزراعية المختلفة وتعريفهم بأهم التقنيات الزراعية المبتكرة التي تسهم في الحفاظ على الثروة الزراعية وتطويرها بمختلف مكوناتها، كما تم من خلال المبادرة تنفيذ مسابقة في مجال الابتكار الزراعي للطلبة المشتركين في البرنامج.

وجاء البرنامج في إطار حرص الهيئة على جعل القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي ممكناً بالمعرفة والبحث العلمي والتطوير، كما تعمل الهيئة على تمكين الطلاب للاستفادة من إمكانات الهيئة .

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