إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي

المصدر: البيان

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أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي أنه سيتم إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان (E10) ابتداءً من اليوم حتى الاثنين المقبل.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أنه سيتم إغلاق مسار من جهة اليمين باتجاه أبوظبي الساعة 10:00 من صباح اليوم حتى الساعة 10:00 من مساء يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أنه سيتم إغلاق ثلاثة مسارات من جهة اليمين باتجاه أبوظبي من الساعة 10:00 من مساء يوم الجمعة المقبل حتى الساعة 6:00 من صباح يوم الاثنين المقبل.

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