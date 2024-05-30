المركز الوطني للأرصاد يحذر من تدني الرؤية الأفقية بفعل الضباب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذَّر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أن الرؤية الأفقية قد تنعدم على بعض المناطق الساحلية والداخلية بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب من الساعة 00:30 حتى الساعة 08:30 من صباح اليوم.

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، أمس، أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، مشيراً إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز ــ في بيانه اليومي حول حالة الطقس ــ أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية (10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س)، لافتاً إلى أن الموج في الخليج العربي يكون مضطرباً غرباً صباحاً، ويصبح متوسطاً إلى خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:58، والمد الثاني عند الساعة 05:16، والجزر الأول عند الساعة 12:28، والجزر الثاني عند الساعة 23:20.

وأشار إلى أنه في بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:04، والمد الثاني عند الساعة 02:57، والجزر الأول عند الساعة 08:12، والجزر الثاني عند الساعة 21:36.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز