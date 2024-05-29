غداً حفل ختام مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل للنسخة "17"

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقيم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، مساء غدٍ، الحفل الختامي لتكريم الفائزين والمشاركين في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل بدورتها الـ17 في فئاتها الخمس: (البراعم، الفتيان، الشباب، أئمة المساجد والأذان).

وقد اختتمت التصفيات النهائية للمسابقة يوم امس للمشاركين في فئة الأذان والإقامة وأقيمت المنافسات على مسرح جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في منطقة الممزر بدبي وتنافس في فئة الأذان والإقامة 10 متسابقين هم كل من: أحمد إبراهيم حسن جمعة من مصر، تاج الدين سامر دركوش من سوريا، حسن سيد أحمد عيسى من مصر، عبدالرزاق عبدالصمد من الجزائر، علي عبدالله علي عبدالله الحوسني من الإمارات، أحمد عبدالعظيم عبدالقادر عبدالرحيم من مصر، عبداللطيف الفلاح من المغرب، علي جلال أحمد إبراهيم من مصر، مصطفى محمود الشرايحي من مصر، ومحمد حسن عمر الجلب من سوريا.

وأشار المتسابق حسن سيد أحمد عيسى من مصر، وهو إمام مسجد بالشارقة إلى أنه شارك بالمسابقة سنة 2021 بفئة الأئمة وحقق المركز الأول، وقد ساعدته مشاركته تلك كثيرا في عمله كإمام مسجد من حيث تحسين الصوت والأداء والتجويد والترتيل والخبرة التي أهلته ليكون محفظاً للقرآن ومحكماً في المسابقات القرآنية، وقدم شكره للجهود المبذولة في المسابقة والتي حققت نجاحها، جزى الله القائمين عليها خيراً.

كما أفاد المتسابق عبد اللطيف الفلاح من المغرب، وهو إمام مسجد في العين، أنه شارك في المسابقة سنة 2020 في فئة الأئمة والخطباء وحقق المستوى الرابع بها، وقال إن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب والأصوات القرآنية وتحقق الفرصة لكل حافظ للقرآن من جميع الأعمار للمشاركة بها، وساعدته مشاركته تلك للتدرب المتواصل ليحقق المركز الأول في مسابقات عديدة داخل الدولة وخارجها.

وقال المتسابق مصطفى الشرايحي من مصر، إمام مسجد بالشارقة، إنه شارك من قبل في المسابقة، وقد ساعدته على مزيد من التدرب والتركيز والحفظ وحسن الأداء والترتيل والثقة الكبيرة والتحفيظ.

من جهته أثنى المتسابق علي جلال أحمد إبراهيم من مصر، إمام مسجد في العين، على جهود الدولة في خدمة كتاب الله، وقال إن مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل يتابعها حفظة القرآن من أنحاء الإمارات ويحرصون على المشاركة فيها لتميزها وأهدافها التي تخدم جميع الأعمار في فئاتها الخمس بحسن الأداء بالصوت والتجويد والحفظ، مما يعد ذلك نجاحا كبيرا للمسابقة وكافة مسابقات الجائزة.

من جانبه قال المتسابق محمود سيد أحمد الديب من مصر، إمام مسجد، إنه شارك في المسابقة في العام الماضي، ومن متابعته لها وجد تطوراً واهتماماً كبيراً ومزيداً من الثقة للمتسابقين لحرصهم على التدريب والاستعداد الدائم وتحسين الصوت والإتقان والترتيل مما جعل التميز في هذه المسابقة القرآنية النادرة محل حرص حفظة القرآن من جميع الأعمار للمشاركة فيها.

كما أفاد المتسابق أحمد عبد الرزاق من مصر، إمام وخطيب في الشارقة، بأنه يتابع المسابقة منذ أكثر من أربعة أعوام وقد أفادته مشاركته للتعرف إلى صحبة من أهل القرآن والاستفادة من خبراتهم وأشاد بالدور الكبير الذي تمثله المسابقة لكل حافظ للقرآن وهي خدمة عظيمة لكتاب الله.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز