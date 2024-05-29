منى المري تلتقي مديرة إدارة استراتيجية العلامة التجارية في «إكس» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، اليوم (الأربعاء) إيميلي روس، مديرة إدارة استراتيجية العلامة التجارية في منصة "X" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على هامش أعمال اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي التي نظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة 27-29 مايو الجاري، بمشاركة نحو 4000 إعلامي.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين نادي دبي للصحافة ومنصة X العالمية التي كان لها حضورها الملموس في القمة من خلال مشاركة المنصة العالمية في ورش العمل التدريبية التي عقدت في إطارها تحت عنوان "ماستر كلاس" وهدفت إلى تقديم معارف مهنية متطورة لطلبة وطالبات الإعلام الذين شاركوا في الدورة الثانية للمنتدى الإعلامي العربي الذي اختتم يوم الاثنين الماضي بمشاركة نحو 1000 من دارسي علوم الإعلام.

وخلال اللقاء أثنت منى المرّي على التعاون النموذجي الذي جمع نادي دبي للصحافة بمنصة X خلال الدورة الحالية لقمة الإعلام العربي، مؤكدة حرصها على توسيع هذا التعاون والوصول به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في ضوء تطابق وجهات النظر بين الجانبين، لاسيما فيما يتعلق بالارتقاء بالطاقات الشابة المبدعة في مجال الإعلام الجديد الآخذ في الازدهار ضمن البيئة الرقمية.

وقالت منى المرّي إن نادي دبي للصحافة يواصل تعاونه مع شركات الإعلام العالمية الرائدة مثل X لإنشاء منصة تعليمية للإعلاميين لاكتساب مهارات جديدة في العصر الرقمي وتوسيع نطاق الابتكار والإبداع وسط المشهد الإعلامي المتغير.

وأعربت عن تقديرها لحرص إميلي روس على المشاركة في منتدى الإعلام العربي الثاني والعشرين ضمن جلسة شاركت من خلالها أفكارها وخبرتها مع الحضور من نخبة القيادات الإعلامية في العالم العربي، وقدمت وجهات نظر قيمة حول المشهد الإعلامي المتطور عالمياً، مشيرة إلى أن مشاركة X في الحدث تعد دليلاً على أهمية التعاون العالمي في تطوير الابتكار الإعلامي وتمكين الإعلاميين".

من جانبها، أشادت إميلي روس، خلال اللقاء الذي حضرته الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، بصناعة الإعلام المتطورة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، عموماً ودور دبي في دفع عجلة تطوير قطاع الإعلام في المنطقة، مثنية على قمة الإعلام العربي وأثرها في توفير منصة للحوار والتعلم والتعاون بين الإعلاميين وصناع المحتوى والمؤثرين في المنطقة.

يُذكر أن إميلي روس قد شاركت في أعمال قمة الإعلام العربي من خلال جلسة بعنوان "مستقبل المحتوى والإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي" شملتها أجندة منتدى الإعلام العربي الـ22، أكدت خلالها على التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على العالم، لاسيما على صعيد مستقبل الإبداع والمحتوى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز