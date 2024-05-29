محمد بن راشد: مستمرون في دعم القطاع الإعلامي العربي وتكريم المبدعين العرب

المصدر: البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للفائزين بجوائز الإعلام العربي وجائزة رواد التواصل الاجتماعي.

وأكد سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X"، الاستمرار في دعم القطاع الإعلامي العربي وتكريم المبدعين العرب.

وقال سموه: "4000 إعلامي في أكبر تجمع للإعلاميين العرب في قمة الإعلام العربي في عامها الـ22 نبارك للفائزين بجوائز الإعلام العربي وجائزة رواد التواصل الاجتماعي ... مستمرون في دعم القطاع الإعلامي العربي وتكريم المبدعين العرب".

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