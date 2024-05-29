حمدان بن محمد: تهانينا لملك المغرب بانطلاق «جيتكس أفريقيا» تعاوننا معهم أساسي في علاقتنا الأخوية

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بانطلاق جيتكس أفريقيا بالمغرب في عامه الثاني بالتعاون مع جيتكس دبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تهانينا للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بانطلاق جيتكس أفريقيا بالمغرب في عامه الثاني، والذي تضاعف حجمه ليكون أكبر معرض تقني في القارة الأفريقية بمشاركة أكثر من 1400 شركة متخصصة من 130 دولة وذلك بالتعاون مع جيتكس دبي".

وأضاف سموه: "القارة الأفريقية تحمل إمكانات تقنية هائلة ومستقبل واعد .. والمملكة المغربية تقود هذا الحراك التقني الأفريقي . كل التوفيق لهم .. وتعاوننا معهم سيبقى ركناً أساسياً في علاقتنا الأخوية مع الأشقاء".

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