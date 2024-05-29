محمد بن راشد: رحم الله سعيد العتيبة أحد الروّاد الأوائل مع المؤسس طيب الله ثراه

المصدر: البيان

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له سعيد بن أحمد العتيبة، الذي وافاه الأجل اليوم.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "رحم الله سعيد بن أحمد العتيبة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.. كان جزءاً من البناء والتأسيس الاقتصادي في الدولة.. وذاكرة حيّة للعاصمة.. وأحد الروّاد الأوائل مع المؤسس طيب الله ثراه".

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