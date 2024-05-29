"طرق دبي" تحصل على جائزة وشهادة عالميتين في الاستدامة والبيئة

المصدر: البيان

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حصدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي جائزة وشهادة عالميتين في الاستدامة والبيئة، حيث حصلت على الشهادة في مجال تصاميم الطاقة والبيئة (الفئة الذهبية)، من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، عن مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء، وفازت بالجائزة الثانية عن فئة (بيئة العمل) في مبنى الهيئة الرئيس من Big SEE Architecture and Interior Design Award 2024 والصادرة من دولة سلوفينيا وتختص بتكريم الجهات المتميزة في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وتعترف بالمشاريع الإبداعية على مستوى العالم.

ومُنحت الهيئة الشهادة العالمية في مجال (الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة)، من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، وهو منظمة غير ربحية تدعم المجتمعات المزدهرة والصحية والمرنة ويعمل المجلس على تطوير نظام LEED) ) ويشجع على إنشاء المباني الموفرة للطاقة، وذلك عن مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء، حيث يتميز بتطبيق أعلى معايير الاشتراطات ويتميز بالابتكار في التصميم وتوفير عناصر الاستدامة، جودة البيئة الداخلية، كفاءة استخدام المياه والطاقة والموارد.

وتكمن أهمية حصول الهيئة على هذه الشهادة كونها ترتبط بمجال الاستدامة والتي تعتبر من الغايات والأهداف الاستراتيجية التي تحرص الهيئة على تحقيقها وتحسين أداء الطاقة وتقليل استخدام الطاقة والمياه، تقليل التلوث الهوائي والضوضائي وتحسين جودة الهواء الداخلي، وتقليل تكاليف التشغيل وأعمال الصيانة على المدى البعيد، بالإضافة لاستخدام مواد بناء صديقة للبيئة وقابلة للتدوير والتخطيط الدقيق لإدارة مخلفات البناء والهدم.

وتم توظيف تصاميم الطاقة والبيئة في مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية من خلال أنظمة التكييف والإضاءة والأنظمة المتعلقة بتزويد المياه وتصريف المياه، وفي المجال المعماري والإنشائي وذلك بتوفير المناطق الخضراء والتي تتضمن للدراجات الهوائية وشحن السيارات الكهربائية، وأماكن وسائل النقل الجماعي.

جائزة بيئة العمل

كما فازت الهيئة بجائزة Big SEE Architecture and Interior Design Award 2024 ، والصادرة من دولة سلوفينيا، عن فئة (بيئة العمل) في مبنى الهيئة الرئيس من حيث تختص بتكريم الجهات المتميزة في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي كما تعترف الجائزة بالمشاريع الإبداعية على مستوى العالم.

واستحقت الهيئة تحقيق الفوز بالجائزة، لتطبيقها العديد من الممارسات المتعلقة بدراسة عناصر التصميم التي تعتمد على وظيفة المساحة والتي تنقسم إلى 4 وظائف وهي المداخل وغرف الانتظار ومكاتب العمل والمساحات المشتركة، حيث يتضمن التصميم ثلاث مجموعات من الألوان والأنماط التي يمكن أن تعمل معاً بشكل جيد لخلق مساحة عمل فعالة وبيئة إبداعية للموظفين، كما يعتمد التصميم العام على اختيار الألوان المحايدة، إضافة إلى بعض الألوان الحيوية التي توازن النمط العام وتساعد على زيادة الإنتاجية.

وتأتي هذه الجائزة ضمن تميز هيئة الطرق والمواصلات في مجال السمعة المؤسسية وتحقيق غاية (الاستدامة) من جانب تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق غاية أخرى هي (الصحة والسلامة والأمن) وذلك من جانب مواصلة تحسين الصحة المهنية.



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