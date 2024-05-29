شرطة أبوظبي تكشف قيمة الخصم على المخالفات المرورية في الإمارة

المصدر: البيان

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نفت شرطة أبوظبي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية في إمارة أبوظبي، وتوضح أن الخصم 35% على المخالفة في حال تم دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكابها باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25% عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة من تحرير المخالفة ضمن مبادرة "بادر واستفد".

وأكدت على ضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار والمعلومات داعية أفراد المجتمع تجنب نشر وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، والحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الرسمية.

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