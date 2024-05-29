رئيس الدولة: اتفاقية الشراكة مع كوريا الجنوبية تمثل نقطة تحول نوعية في مسار علاقاتنا الاقتصادية

المصدر: البيان

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أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بلقاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول في سيئول اليوم، مؤكداً سموه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا الجنوبية تجسد نهج الإمارات في بناء الشراكات التنموية الفاعلة التي تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "سعدت بلقاء الرئيس يون سيوك يول في سيئول اليوم، أجرينا مباحثات مثمرة حول تعزيز العلاقات الثنائية، وشهدنا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين بلدينا في مقدمتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل نقطة تحول نوعية في مسار علاقاتنا الاقتصادية المستقبلية، كما تجسد نهج الإمارات في بناء الشراكات التنموية الفاعلة التي تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار".

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