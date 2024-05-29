شرطة رأس الخيمة تحذر من مخاطر الانحراف المفاجئ ضمن حملتها المرورية

المصدر: البيان

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حذرّت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات فرع التوعية والإعلام المروري، من مخاطر الانحراف المفاجئ ضمن حملتها المرورية الفرعية التي أطلقتها تحت شعار (احذر! حياتك أهم) مناشدة مستخدمي الطريق، بعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة تجنباً لحدوث الانحراف المفاجئ وتدهور المركبة وفقدان السيطرة على القيادة مما يؤدي إلى حدوث الحوادث المرورية المهلكة.

وأشارت شرطة رأس الخيمة، إلى أن أهم أسباب حدوث الانحراف المفاجئ وتدهور المركبة، هو الانشغال بالهاتف وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل والرد عليها وعلى المكالمات، أو التقاط الصور على الطريق وغيرها من السلوكيات المرورية السلبية التي قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.

وتطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، دعت شرطة رأس الخيمة السائقين إلى تفادي حدوث الانحراف المفاجئ، من خلال خفض السرعات والالتزام بمسار الطريق والسرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق، والحذر من التنقل بين المسارات بطريقة متهورة حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

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