«فلسطين بمنظور إعلامي عربي» على طاولة النقاش

المصدر: دبي - البيان

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أفرد «منتدى الإعلام العربي» خلال فعاليات اليوم الثاني لـ«قمة الإعلام العربي»، جلسة خاصة لمناقشة التعامل الإعلامي مع القضية الفلسطينية تحت عنوان «فلسطين بمنظور إعلامي عربي»، تحدث خلالها الإعلامي والكاتب المصري عماد الدين أديب، والإعلامي والكاتب الإماراتي، محمد الحمادي، رئيس تحرير موقع جسور بوست، وغسان شربل، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، وأدارها الإعلامي صهيب شراير من قناة سكاي نيوز عربية.

وتمحور النقاش حول تعامل الإعلام العربي مع الوضع في قطاع غزة، وازدواجية المعايير التي يتعامل بها الإعلام الغربي مع الأزمة، وغياب المعايير المهنية في تغطية بعض وسائل الإعلام للعدوان وتجاهلها للوضع الإنساني في غزة ومعاناة سكانها، كما سلطت الجلسة الضوء على الجهود المأمولة من الإعلام العربي لنصرة القضية الفلسطينية إعلامياً.

وخلال الجلسة، أكد غسان شربل أن تغطية وسائل الإعلام العربي للحرب على غزة كانت جيدة، لكن أساليبها في التناول كانت تختلف باختلاف توجهات وطبيعة وهوية المؤسسة الإعلامية، والمشهد الإعلامي العربي بشكل عام كان متفاعلاً بشكل جيد، على الرغم من التعتيم الكبير الذي فرضته إسرائيل على الإعلاميين.

ولفت شربل إلى أن الإعلاميين العرب تحلوا بالمهنية والحيادية في تغطية الحرب على غزة، وأبدوا تعاطفاً كبيراً، على الرغم من أن التغطية المثالية للحرب وحالة الدمار الكبير التي سببتها، تتطلب تقديم الحقائق والمعلومات وهو ما يخدم القضية أكثر من مجرد التعاطف معها.

وحول دور الإعلام الجديد ومنصات التواصل الاجتماعي في تغطية الحرب على غزة، أكد شربل أنه على الرغم من عدم مهنية وسائل الإعلام الجديد ودقة محتواها، إلا أنها استطاعت نقل الصورة الحقيقية للأحداث من داخل القطاع على الرغم من بشاعتها، مؤكداً أن الكثير من وسائل الإعلام العالمية التي تنادي دائماً بالموضوعية، سقطت في اختبار المهنية بتحيزها الصارخ للعدوان الإسرائيلي.

دور استثنائي

من جهته، أكد عماد الدين أديب، أن حرب غزة فُرض عليها تعتيم إعلامي هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، حيث منعت إسرائيل التغطية الإعلامية ودخول الصحافيين والمراسلين العرب والأجانب، موجهاً التحية للإعلاميين الأبطال الذين مازالوا ينقلون الأوضاع على الأرض من قطاع غزة، مؤكداً أن التعامل بمهنية إعلامية دون التعاطف مع ما يجري للأطفال والنساء يتنافى مع الإنسانية ومشاعر الإعلاميين كعرب وهم يشاهدون ما يحدث لإخوانهم من دمار.

وأوضح أديب إلى أن تغطية بعض وسائل الإعلام العربية كانت غير متوازنة في استضافتها للوجوه الإسرائيلية، على حساب الجانب الفلسطيني وأسر الضحايا، مشيراً إلى ضرورة أن يتحلى الإعلام العربي بالمهنية اللازمة لسرد الحقائق وإبراز المعلومات الحقيقية وعدد الشهداء المدنيين الأبرياء الذين سقطوا في غزة.

كما أكد أديب على الدور الاستثنائي الذي قامت به وسائل التواصل الاجتماعي في نقل الأحداث لحظة بلحظة، وهو الدور الذي كانت تحلم به وسائل الإعلام التقليدية، لافتاً إلى حاجة الإعلام العربي لمخاطبة الداخل الإسرائيلي من خلال ساعات تبثها القنوات العربية، لتوضيح حقيقة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من أفعال غير إنسانية، تؤثر في مجملها على فرص التوصل لحلول وتعيق التعايش السلمي في المنطقة.

لحظة فارقة

من جانبه، رأى الكاتب محمد الحمادي أن الإعلام العربي نجح في نقل الخبر ولم ينجح في نقل الحقيقة والصورة الكاملة لما يحدث داخل قطاع غزة، مشيراً إلى ضرورة اصطفاف كافة وسائل الإعلام العربي لكشف معاناة الفلسطينيين، التي تحرك لها العالم أجمع، تعبيراً عن الرفض للأوضاع الإنسانية السيئة التي تسبب فيها العدوان على أهل غزة.

كما اتفق الحمادي مع عماد الدين أديب في ثنائه على الدور الكبير الذي يقوم به الشباب في العالم العربي لنقل الأحداث بالصوت والصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في حين كشفت الحرب على غزة انحياز وسائل الإعلام الدولية التي كانت تتفاخر دائماً بالموضوعية والمهنية والدقة في نقل الأحداث، وأثبتت أن الإعلام الغربي يُدار من غرف مغلقة تتحكم في رسائله الموجهة، مؤكداً في الوقت نفسه حاجة العرب لإعلام موجه يتحدث عن نفسه ويوصل صوته للعالم.

وحول المهنية والحياد في التعامل مع القضية الفلسطينية والحرب الدائرة في قطاع غزة، أكد الحمادي أن اللحظة الفارقة التي يمر بها العالم العربي لا تتطلب تخوين المؤسسات أو الأفراد، بل بحاجة إلى توحيد الجهود وكشف ما يقوم به الطرف الإسرائيلي من فظائع.

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