أحمد بن محمد يلتقي مجلس جائزة الإعلام العربي

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التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، على هامش منتدى الإعلام العربي، أمس، أعضاء مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي، بحضور سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومنى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أينوك»، والدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة.

فقد التقى سموه ضياء رشوان، رئيس مجلس إدارة الجائزة، والأعضاء غسان شربل، ونايلة تويني، إضافة إلى الكاتب والإعلامي سمير عطاالله، شخصية العام للجائزة هذا العام، وجمانة الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، والكاتب والإعلامي عماد الدين أديب.

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