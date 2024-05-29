مواهب موسيقية إماراتية تتألق إبداعاً في قمة الإعلام العربي 2024

المصدر: دبي - البيان

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استضاف «براند دبي» الذراع الإبداعية لحكومة دبي، راشد المرزوقي، عازف البيانو الإماراتي البالغ من العمر 13 عاماً، وهو أصغر عازف إماراتي يمزج العزف على البيانو بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما استضاف «براند دبي»، عازفة الكمان الإماراتية خولة الرياحي، وهي أول إماراتية تحصل على جائزة العزف على الكمان من وزارة الثقافة والشباب، والعضو في فرقة موسيقى الإمارات.

وأكدت شيماء السويدي، مدير «براند دبي»، الحرص على إبراز مواهب متميزة تواكب بإبداعاتها التطور العالمي لاسيما في المجال الإعلامي، والتقدم التقني الكبير الذي بات يغير الكثير من أوجه الحياة.

ونالت المقطوعات الموسيقية التي عزفها المرزوقي وتنوعت بين الألحان الشرقية والغربية، استحسان ضيوف قمة الإعلام العربي، حيث يحول الذكاء الاصطناعي النغمات إلى صور ومشاهد تفاعلية تتسارع بتسارع العزف، وتخفت كلما هدأت النغمات، بينما تنبض المقطوعات بالحياة وتتلألأ أمام الجمهور على شاشات «حديقة الذكاء الاصطناعي».

وشارك راشد مؤخراً في معرض أبوظبي للكتاب، كما شارك في ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي، وحصل على لقب أفضل عازف على البيانو 2023 في النسخة الثانية من «مهرجان دبي لموسيقى الشباب»، وفعاليات أخرى.

أما خولة الرياحي، التي انضمت إلى فرقة الموسيقى الإماراتية التابعة لوزارة الثقافة والشباب منذ العام 2017، فقد شاركت الضيوف مقطوعات كلاسيكية ومعاصرة.

وعلى الرغم من تخرجها من «جامعة زايد» في قسم الدراسات الدولية، إلا أن شغفها بالموسيقى قادها لدراسة العزف والحصول على العديد من الشهادات والجوائز، فهي أول إماراتية تحصل على جائزة العزف على الكمان من وزارة الثقافة والشباب، وهي حاصلة على جائزة الشرق الأوسط للمرأة في الموسيقى في العام 2011، وشاركت في الكثير من الفعاليات المحلية والدولية.

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