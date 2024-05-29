«كهرباء دبي» تستعرض جهود الوصول إلى الحياد الكربوني 2050

المصدر: دبي - البيان

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سلطت هيئة كهرباء ومياه دبي، الضوء على أبرز مشاريعها ومبادراتها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وذلك ضمن مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من منتدى الإعلام العربي، بصفتها شريك الاستدامة الاستراتيجي للمنتدى الذي ينظمه نادي دبي للصحافة.

وتستعرض الهيئة ضمن منصتها في مركز دبي التجاري العالمي، أهم مشاريعها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وخلال فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، شارك محمد عبدالكريم الشامسي، كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي، والدكتور هشام إسماعيل، مدير أول - التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقية، والمهندس غانم القاسم، مدير أول - الطاقة الشمسية في هيئة كهرباء ومياه دبي، في جلسة حوارية بعنوان «الطاقة النظيفة لمستقبل مستدام» أدارتها الإعلامية هند النقبي.

وخلال الجلسة، سلط المشاركون الضوء على دور هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز الاستدامة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وعند اكتماله، سيسهم المجمع في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

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