جلسة «توك شو» تناقش تأثير الكلمة في الإعلام

المصدر: دبي - البيان

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نظم منتدى الإعلام العربي في دورته الثانية والعشرين، وضمن أول أيامه جلسة بعنوان «توك شو»، قدمها نديم قطيش مدير عام سكاي نيوز عربية، تناول فيها تأثير الكلمات الوهمية التي تهدف إلى خلق واقع إعلامي جديد مبني على الصراعات غير الحقيقية لصرف الانتباه والوعي عن قضايا أساسية وإثارة انفعالات الشباب التي تجرهم إلى مالا يحمد عقباه.

وأكد قطيش أهمية التركيز في الإعلام على المواضيع التي تبث الأمل والتفاؤل في نفوس الشباب والتي لها علاقة بتحقيق أحلامهم المرتقبة وبناء الجسور عوضاً عن هدمها، وذلك بمعزل عن الصراعات الوهمية.

وأشار إلى أن الاستطلاع الذي أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي البلد المفضل للعيش لدى الشباب العربي للعام الـ 12 على التوالي، يعتبر من أهم الاستطلاعات التي تبث الأمل في نفوس الشباب، حيث تؤكد أن الإمارات توفر لهؤلاء الشباب الاستقرار والأمان وفرص العمل وصناعة المستقبل الذي يحلمون به، وهو ما يخلق لديهم تحديات إيجابية لكيفية الوصول إليها ومخاطبتها والارتقاء إلى المستوى الذي يؤهلهم للعيش فيها.

وقال قطيش، إن عبارة «ابرا كادبرا» أو اللعب بالكلمات هي العنوان الجديد للإعلام الذي يسعى بعض المشعوذين إلى خلقه عبر ترديد كلمات إعلامية تثير تفاعل المتلقي وتخلق أجواء من الصراعات غير الحقيقية مثل الصراعات الطائفية أو العرقية أو التاريخية أو حتى الثقافية، وذلك بغرض إيجاد أو تغيير الواقع وصرف الانتباه عن قضايا أخرى أهم.

وذكر على سبيل المثال الانقسامات بين بعض الطوائف الدينية من خلال رجال الدين المزيفين وتجار الهوية والتاريخ الذين يستعملون الماضي لأغراضهم الشخصية، لافتاً إلى الأحداث التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، حيث يسعى بعض المشعوذين إلى خلق جبهتين منفصلتين، وترك الخيار للمتلقي ليقف في صف أحدهما، وهو ما يسمى اللعب بالكلمات، حيث يتعمد البعض استخدام عبارات أو كلمات قديمة تشير إلى مواقف بعينها للعب بها على مشاعر الناس وحشد تفاعلهم لخلق شعور مزيف وجارف من الغضب والعجز.

وأكد مدير عام سكاي نيوز، أن الإعلام هو موضوع استراتيجي بحت لابد من استخدامه لفرض سردية جديدة يبث من خلالها التفاؤل والتشارك والتصالح مع التحديات الجدية التي تواجه العالم والبشرية.

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