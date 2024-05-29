مجلس وزراء الداخلية العرب يشيد ببرامج مركز حماية

المصدر: دبي - البيان

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أشاد مجلس وزراء الداخلية العرب، ببرامج التوعية المتميزة التي ينفذها مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، ويستهدف بها الطلبة والشباب للتوعية بأضرار المخدرات، إضافة إلى مشروع مسار المتعافين الذي يعد أول مشروع وطني يهدف إلى توحيد الجهود لمتابعة المتعافين من مرض الإدمان.

مشاركة

جاء ذلك في مشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في مركز حماية الدولي بشرطة دبي في المؤتمر العربي السابع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذي عقد في الأردن بهدف تبادل المعلومات ونقل الخبرات والاستفادة من التجارب المتميزة في مجال برامج التوعية بأضرار المخدرات، ودعم برامج علاج وتأهيل المدمنين والرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان.

وأكد العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوكالة، حرص واهتمام مركز حماية الدولي بتقديم برامج توعية نوعية لفئات المجتمع كافة وخصوصاً الشباب منهم، لتعزيز التوعية بأضرار المخدرات لديهم، وذلك بفضل توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والتي كان لها أثر كبير في الطلبة والشباب عبر محاضرات التوعية في المدارس والجامعات والأندية الرياضية وغيرها من أماكن تجمعات الشباب، إضافة إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي في التوعية في هذا الشأن.

وأوضح العميد خالد بن مويزة، أن مركز حماية الدولي يحظى بمقعد دائم في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، الذي يضم المنظمات الإقليمية والدولية، وبحضور ممثلي وزارات الداخلية على مستوى الوطن العربي، وبمشاركة العديد من الجهات الدولية ذات الصلة.

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