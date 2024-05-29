وزير داخلية بافاريا يزور أكاديمية سيف بن زايد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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بحث اللواء ثاني بطي ثاني الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي، خلال لقائه معالي يواخيم هيرمان، وزير الداخلية والرياضة والاندماج في ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التدريب الشرطي والأمني، وتعزيز علاقات الشراكة، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات التي تعزز الأمن والأمان والاستقرار.

ورحبت الأكاديمية بزيارة الوفد الضيف الذي اطلع على أفضل الممارسات والتقنيات المتطورة ومنظومة التدريب الافتراضي وأنظمتها التقنية المتطورة لمحاكاة الواقع الافتراضي في مركز التدريب الافتراضي بالأكاديمية، واستمع لشرح حول أحدث تقنيات الواقع الافتراضي المعزز بمحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية لمنتسبي شرطة أبوظبي.

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