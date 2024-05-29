الاتحاد النسائي يطلق الدفعة الثانية من برنامج «تمكين المرأة»

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق الاتحاد النسائي العام، الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «نبني للاستدامة»، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي بمسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية والتي تعتبر أحد المرتكزات الأساسية لتوفر مقومات الحياة الكريمة لها.

ويستهدف برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، كلاً من الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء بمشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن وبلغ إجمالي المنتسبات في الدفعة الأولى من البرنامج 250 مشاركة.

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