«خليفة الطبية» تجري جراحة قلب لرضيعة عمرها 3 أشهر

المصدر: أبوظبي -وام

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حققت شركة أبوظبي للخدمات الصحية - «صحة»، إنجازاً طبياً متميزاً تمثل في نجاح «مدينة الشيخ خليفة الطبية» التابعة لها، في إجراء جراحة قلب صعبة لرضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر تم تشخيصها بمرض قلب خلقي معقّد يسمى القناة الأذينية البطينية الانتقالية.

وعانت الرضيعة سيلينا، من تعقيدات وأعراض شديدة شملت ضيق التنفس منذ الولادة، والدخول مرات عديدة إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ووحدة العناية المركزة للأطفال، بسبب قصور القلب إلى جانب التهابات رئوية متكررة تطلبت التنفس الصناعي. وبلغ وزن سيلينا عند وصولها إلى «مدينة الشيخ خليفة الطبية» 2.3 كيلوغرام فقط، ولم تكن قادرة على التنفس دون مساعدة جهاز التنفس الصناعي، وقد تأزمت أعراضها أكثر إثر التهاب رئوي تنفسي نجم عن اختناقها أثناء الرضاعة، ما أعاق قدرتها على كسب الوزن.

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