«الإمارات الخيرية» تنفذ 525 مشروعاً تنموياً في 3 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشفت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، رئيس المجلس، عن تنفيذ 525 مشروعاً خيرياً تنموياً داخل الدولة وخارجها خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، كما جرى الإطلاع على الأنشطة والبرامج والمشاريع التي نفذتها الجمعية منذ بداية العام.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات الخيرية برأس الخيمة، حرص الجمعية على تحقيق الأولويات الاستراتيجية في تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية لسائر الفئات المحتاجة ومواصلة جهودنا لتحقيق رؤية ورسالة دولة الإمارات في العمل الخيري، وليبقى اسم دولة الإمارات وقيادتها وشعبها مثالاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، أن الجمعية تسير بخطى ثابتة إلى الأمام، بهدف تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، حيث بلغ إجمالي عدد المشاريع الخيرية التي نفذتها الجمعية خلال الربع الأول من العام الجاري 525 مشروعاً خيرياً داخل الدولة وخارجها، منها بناء 109 مساجد، و22 فصلاً دراسياً، 15 دوراً للأيتام، و8 بيوت لإسكان طلاب العلم، وحفر 136 بئراً، وتركيب 185 مضخة بهدف توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والبلدات التي تعاني من صعوبة الوصول إلى المياه.

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