جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة تبدأ أعمال لجان التحكيم

المصدر: دبي- البيان

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بدأت أعمال لجان التحكيم لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة المنبثقة من جمعية النهضة النسائية في دبي، باختتام الموسم 26 وتحقيق أعلى معدلات النجاح والتميز للأطفال والفتيات والشباب، من خلال الاستراتيجية الوطنية ولوائح الجائزة بصفة عامة ولوائح المعايير الدقيقة في مجال التحكيم.

وقالت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي للجائزة: «بفضل الله والتوجيهات السديدة لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، راعية الجائزة، شرعت إدارة الجائزة في أعمال التحكيم بحضور لجان التحكيم والطلاب المشاركين في الموسم السادس والعشرين».

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