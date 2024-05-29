برنامج القيادات الإعلامية الشابة يشارك في المنتدى

المصدر: دبي - البيان

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شارك منتسبو النسخة السادسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، والذي ينظمه مركز الشباب العربي، في النسخة الثانية من المنتدى الإعلامي العربي للشباب.

وحضر منتسبو البرنامج، عدداً من الحلقات النقاشية وورش العمل التفاعلية التي ناقشت العديد من القضايا التي تعزز خبراتهم ومعارفهم الإعلامية، وركزت على الموضوعات الحيوية التي تلامس الواقع الإعلامي للشباب العربي، وكيفية الاستثمار الأمثل في الشباب، وأهمية اكتسابهم الأدوات اللازمة للتميز الإعلامي وصولاً إلى تحقيق الطموح، وعبر المشاركون عن أهمية مشاركتهم في هذا الحدث الإعلامي العربي الأبرز، الذي جعلهم في قلب المشهد الإعلامي، والتقوا وشاركوا بحوارات ونقاشات ملهمة مع أبرز الإعلاميين ورؤساء مؤسسات الإعلام العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، وغيرهم من المعنيين بالمجال الإعلامي ضمن مختلف تخصصاته، بما يثري خبراتهم ويطور في مسيرتهم المهنية.

وقال أحمد عاشور، من مملكة البحرين إن مشاركته في المنتدى الإعلامي العربي للشباب، تعد خطوة مهمة جداً في سبيل إتاحة الفرصة له للتعرف على أحدث استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي، وما لها من أهمية في صقل المهارات الإعلامية من خلال توجه الإعلام العربي نحو تعزيز العمل باتجاه (الفودكاست).

وأكد أحمد المرزوقي، من الإمارات أهمية المشاركة في المنتدى الإعلامي للشباب، وأن أهميتها تتجسد في التعرف على الشخصيات الإعلامية العربية البارزة ووسائل الإعلام، والاستفادة من التجارب الملهمة وبما يلبي حاجات الشباب المشاركين في برنامج القيادات الإعلامية.

وأشارت سلمى أبو سوقو، من موريتانيا إلى أن المشاركة، تعتبر فرصة للقاء الإعلاميين العرب والاستفادة من الأجندة المطروحة في المنتدى الإعلامي العربي للشباب، بالإضافة إلى الجلسات التي تواكب عصر التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي. أما براءة حشايكة، من الأردن فقالت إن المشاركة في القمة الإعلامية العربية، تضيف شيئاً كبيراً على الصعيدين المهني والشخصي، من خلال ما تم تقديمه في الجلسات النقاشية وورش العمل، متأملة أن يسهم هذا الحدث في تطوير مهاراتها العملية والإعلامية وبما يلبي طموحها في التطور الدائم.

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