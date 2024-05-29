مناقشة تأثير الانتخابات الأمريكية على المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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استضاف «منتدى الإعلام العربي»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لــ«قمة الإعلام العربي»، جلسة بعنوان «الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها على المنطقة العربية» تحدث فيها الكاتب والمفكر الكويتي محمد الرميحي، وعبداللطيف المناوي، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، والإعلامية والكاتبة راغدة درغام، وحاورتهم الإعلامية نوفر رمول، من «دبي للإعلام».

وتناولت الجلسة العديد من المحاور والأفكار أبرزها، عمق التأثير الذي تفرضه الانتخابات الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط، وارتباط مصالح دول المنطقة بتغير الرؤساء في الولايات المتحدة، والمتغيرات المتوقعة على المنطقة بعد الانتخابات الأمريكية، وقدرة الدول العربية على طي صفحة التأثير الأمريكي والانفتاح في علاقاتها الخارجية على دول العالم.

وخلال الجلسة أكدت الكاتبة راغدة درغام أن هناك تأثراً كبيراً للانتخابات الأمريكية على المنطقة من ناحية السياسات وليس الأشخاص، فقد ذهبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس أوباما نحو محور إيران وأكمل الرئيس بايدن المسيرة بمحاولته إحياء الاتفاق، ومراهنته على إقامة علاقات متوازنة مع المنطقة، لافتة إلى أن موقف الولايات المتحدة من إسرائيل له تأثير كبير على طبيعة العلاقات الأمريكية مع دول المنطقة، وذلك في ظل ازدواجية المعايير والانحياز التام لها.

وأوضحت درغام أن خروج أمريكا من المنطقة خلال السنوات الماضية كان له تأثير كبير على علاقاتها مع دولها، الأمر الذي تتداركه أمريكا اليوم بإدراك الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأهمية توطيد العلاقات مع الدول العربية عموماً ودول الخليج في ظل سعي معظم دول المنطقة للانفتاح على القوى الدولية الفاعلة، لافتة إلى الدور الخليجي المؤثر والمهم في التعامل مع القضايا الإقليمية وقدرتها على القيام باتفاقيات مهمة.

وحوّل التعامل الإعلامي العربي في تغطية الانتخابات الأمريكية، أكدت درغام قدرة الصوت العربي على الوصول إلى المتلقي في الولايات المتحدة، لكن الإعلام العربي بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد في الحصول على المعلومات. كما أكد الكاتب والمفكر الكويتي محمد الرميحي، أن ما يحكم السياسات الأمريكية هي الدولة العميقة التي لا تختلف في سياساتها مع تغيّر الرئيس، لافتاً إلى أن الإعلام العربي يعاني من نقص شديد في المعلومات، ويتخذ مواقف متناقضة نوعاً ما تجاه السياسات الأمريكية، بينما تقيم الدول العربية علاقات قوية مع الولايات المتحدة قائمة على التعاون في مختلف المجالات الحيوية.

ورأى عبداللطيف المناوي أن السياسات الأمريكية تجاه قضايا المنطقة ثابتة ولن تتغير بتغير الرئيس، بينما أسلوب وشخصية الرئيس الأمريكي قد يكون له تأثير في التعامل مع الملفات الحاسمة المطروحة على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية ثابتة ولن تتغير بوصول الرئيس الأمريكي الجديد مهما كان اسمه، وذلك لقدرة الدولتين على التفاهم حول الواجبات والمصالح المشتركة.

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