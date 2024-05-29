المركز الوطني للأرصاد يحذر من تدني الرؤية الأفقية بفعل الضباب

المصدر: البيان، وام

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حذَّر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أن الرؤية الأفقية قد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مشيراً إلى وجود فرصة لتشكُّل الضباب من الساعة 02:30 حتى الساعة 08:30 من صباح اليوم.

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، أمس، أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام رطباً ليلاً وصباح غدٍ، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً غرباً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:03، والمد الثاني عند الساعة 04:14، والجزر الأول عند الساعة 11:35، والجزر الثاني عند الساعة 21:53.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:12، والمد الثاني عند الساعة 01:31، والجزر الأول عند الساعة 20:29، والجزر الثاني عند الساعة 08:12.

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