الإمارات تشارك في الدورة الـ 16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بالبحرين

المصدر: دبي ـــ البيان

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تشارك الإمارات في الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون التي ينظمها جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمملكة البحرين في الفترة من 28 إلى 30 مايو الجاري بوفد رسمي رفيع المستوى.

وتشارك الإمارات بجناح يشرف على تنظيمه مجلس الإمارات للإعلام، تحت عنوان «إعلام دولة الإمارات»، ويضم تحت مظلته مجموعة من المؤسسات الإعلامية والأكاديمية الوطنية مثل شبكة أبوظبي للإعلام، ودبي للإعلام، ومدينة الشارقة الإعلامية «شمس»، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وشبكة الإذاعة العربية، وأكاديمية الإعلام الجديد.

«دبي للإعلام»

وأكد محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام» أن مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون يساهم في توحيد الرؤى الإعلامية، ودعم التميز في قطاع الإذاعة والتلفزيون، مشيراً إلى حرص «دبي للإعلام» على المشاركة في المهرجان، الذي يمثل نافذة للتواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في القطاع على مستوى المنطقة. ولفت محمد الملا إلى أن مشاركة «دبي للإعلام» ضمن وفد الإمارات في المهرجان، تأتي انطلاقاً من سعيها الدؤوب لتعزيز وإثراء ركائز تميز استراتيجيتها وريادتها الدائمة في حقول تطوير المحتوى الإعلامي والإنتاج الدرامي المحلي والخليجي والعربي، ومواصلة توفير أفضل البيئات التنافسية لقطاعات الإنتاج الإعلامي. وقال إن أكثر من 75 % من المحتوى المقدم على قنوات «دبي للإعلام» وإذاعاتها مخصص للأعمال الخليجية، وهو يقع في صميم رؤيتها التي تستهدف المشاهد الخليجي بصفة رئيسية والمتابع العربي بشكل عام.

ولفت الملا إلى أن دبي رسخت مكانتها عاصمة عالمية للإعلام وصناعة المحتوى، بفضل الرؤى النوعية للقيادة الرشيدة وجهودها الحثيثة الهادفة إلى توفير بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية مرنة ومحفزة، ما أهلها لتصبح اليوم الحاضنة الأهم في المنطقة لكبرى المنصات الإعلامية العالمية والمشاريع الناشئة.

تعزيز التعاون

وقالت ميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، التي تترأس وفد الإمارات إلى الحدث: «نحرص من خلال مشاركتنا في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون على تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإعلامية في المنطقة، كما نستهدف إبراز التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام في دولة الإمارات إضافة إلى التركيز على المستوى المتقدم والمتطور الذي وصلت إليه أعمالنا الإذاعية والتلفزيونية».

شراكاتوأضافت: «تتماشى مشاركتنا في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون مع استراتيجية مجلس الإمارات للإعلام الهادفة على تعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية الخليجية».

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