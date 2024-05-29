شخبوط الطبية تستعرض أحدث الابتكارات في مجال رعاية المرضى

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الاسرية انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السادس لتجربة المريض 2024 في أبوظبي بمشاركة مدينة الشيخ شخبوط الطبية كشريك رئيسي ودائرة الصحة في أبوظبي كشريك استراتيجي إلى جانب العديد من مؤسسات الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.

يعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "تعاطف يصنع التغيير: حيث تلتقي الرعاية بالابتكار" ويستمر لمدة يومين.

وتشمل النقاشات في حدث هذا العام دمج الإبداع بالرعاية وتأثير التكنولوجيا على تجربة المريض والتميُز في التمريض وسد الفجوة بين الرعاية الصحية والمجتمع وتقديم الرعاية من خلال الابتكار.

وبالإنابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قالت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: "لا شك أن المؤتمر الدولي السادس لتجربة المريض يمثل واحدا من المبادرات الخيرة التي تتيح الفرصة للبحث وتبادل المعارف والتجارب والخبرات في مجال العناية بالمريض وتحسين تجربته وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم نموذج يحتذى في مجال العناية بالإنسان والحرص على توفير أفضل مستويات الرعاية له والاهتمام به في مختلف مجالات الحياة وبخاصة المجال الصحي".

وأضافت: "إننا على ثقة بأن هذا المؤتمر سيشكل إضافة نوعية إلى الجهود المبذولة للارتقاء بمعايير الصحة العامة وخصوصاً في جانب الصحة النفسية بالإضافة إلى الجوانب المرتبطة بالأمومة والطفولة".

من جانبها، قالت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: "إن الفكر النير للقيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها اللامحدود للقطاع الصحي عزز من مكانة دولة الإمارات ضمن الأفضل على مستوى العالم في الأنظمة الصحية عالية التطور".

وأضافت: "إن انعقاد المؤتمر الدولي السادس لتجربة المريض 2024، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" وتحت عنوان "تعاطف يصنع التغيير: حيث تلتقي الرعاية بالابتكار" يأتي تأكيداً على ما حظي به القطاع الصحي في الدولة برعاية وعناية فائقة مقترنة بتطبيق أعلى معايير التطور بفضل جهودها الرائدة في دعم القطاع بالبنى التحتية المتطورة والكوادر المدربة عالية الكفاءة مرتكزة على ما رسخته من منظومة عمل وطنية تشاركية بين مختلف المؤسسات الصحية بالدولة لتقدم نموذجاً عالمياً يحتذى في الجاهزية العالية والقدرة والمرونة الاستثنائية في التعامل مع الأزمات ومواجهة التحديات ما نمى الشعور بالأمان الصحي لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة".

من جهته، قال الدكتور مروان الكعبي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: "إنه لشرف كبير لمدينة الشيخ شخبوط الطبية أن تتواجد مرة أخرى في هذا المؤتمر الهام، لا سيما أنه يناقش قضايا تتعلق بتوفير الابتكار والتميز في رعاية المرضى".

وأضاف الكعبي: "على اعتبارها واحدة من أكبر المستشفيات في الدولة فإننا نلتزم بتوفير تجربة متمحورة حول المريض تعتمد على التعاطف مع المرضى، حيث لا يقتصر الابتكار في الرعاية على التقدم التكنولوجي فحسب، بل يشمل الفهم العميق والتواصل مع المرضى أيضاً، "ومن خلال تفاني فريقنا من الخبراء متعددي التخصصات قصصهم في مجالات تلتزم مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالارتقاء بتجربة المريض وتقديم التميز في الخدمة وجودة الرعاية الموثوقة".

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