حشر بن مكتوم: مؤسسو الإعلام في الإمارات صاغوا مفهوم الريادة

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام أن الرعيل الأول من الإعلاميين في دولة الإمارات صاغوا مفهوم الريادة في هذا القطاع.

وثمن سموه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال قمة الإعلام العربي، الجهود الملموسة حتى يومنا هذا للمؤسسين من الرعيل الأول الذين كافحوا لدراسة الإعلام والتثقيف في هذا المجال.

وأشار إلى أن الجيل الجديد استفاد كثيرا من تجارب المؤسسين من خلال التواصل البناء للتطوير المستمر من الأساس العلمي التقليدي إلى الحديث الرقمي.

ولفت إلى أن الجيل الجديد انخرط في قطاع ريادة الأعمال في مجال الإعلام وأصبح لديه أفضل شركات لتقديم خدمات عبر وسائل متنوعة من إنتاج وتصوير ومحتويات هادفة.

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