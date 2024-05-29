محمد الشرقي يلتقي أسرة فهد الحساني ويهنئها بجائزة «سفير مواقع التواصل»

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أسرة فهد خلفان ناصر الحساني الفائزة بالمركز الأول في جائزة سفير التواصل الاجتماعي عن فئة «أفضل أسرة في التواصل الاجتماعي» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة في اللقاء، دور الأسرة في بناء المجتمع، مشيراً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على نشر القيم المجتمعية البنّاءة، وتحقيق رؤية الدولة في بناء أسر مستقرة ومتماسكة تقوم على الثوابت الدينية والأخلاق والتكافل الاجتماعي.

وهنأ سموه، أسرة فهد الحساني بهذا الإنجاز المتميز، مشيداً سموه بحصولها على الجائزة الأولى في تكريم الأسر التي تظهر تميزاً في استخدام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتعزيز الروابط الأسرية ونشر القيم الإيجابية، والإسهام في تحسين المجتمع عبر المحتوى الهادف والمؤثر، والتحفيز على العمل التطوعي والخيري.

وعبر فهد الحساني، عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، وفوز أسرته بهذه الجائزة، مؤكداً حرصه على توظيف منصات مواقع التواصل الاجتماعي الفاعل مع أفراد المجتمع ونشر القيم الإيجابية، وتسخيرها لإضافة قيمة إبداعية ملهمة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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