افتتاح «زهبة العيد» الخيري في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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افتتحت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، المعرض الخيري في دورته الـ 14 «زهبة العيد»، ضمن سلسلة المعارض الخيرية المستدامة التي يقدمها مركز المعارض الخيرية التابع للمؤسسة.

وقالت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن الهدف من المعرض هو الاستدامة في تنفيذ رؤية ورسالة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في ترسيخ أسس العمل الخيري والإنساني، والسعي لتحقيق الأهداف السامية التي تتمثل في تعزيز أواصر التلاحم والتكافل المجتمعي، وذلك في انعكاس أصيل لقيم البذل والعطاء التي غرستها القيادة الرشيدة وأسست قواعدها لتصبح نهج حياة في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن معرض «زهبة العيد» يأتي بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ليستهدف 4500 مستفيد من الأيتام والأسر من ذوي الدخل المحدود، ليرسم السرور والبهجة على وجوههم وليخفف الأعباء على كاهل الأسر المستحقة والمتعففة من خلال تقديم باقة متنوعة ومتميزة من احتياجاتهم المختلفة لكسوة العيد ولكل الأعمار، مشيرة إلى أن المعرض تم تنفيذه بأفكار وآليات إبداعية جديدة لتوفير أكبر عدد من مستلزمات العيد من ملابس وأحذية وحقائب وألعاب وبجودة عالية.

وأوضحت تبنى مركز المعارض الخيرية التابع للمؤسسة منذ تأسسيه عدد 14 معرضاً خيرياً متنوعاً شملت معارض خيرية منها «زهبة العيد» وأخرى لـ «زهبة العروس»، بالإضافة للمعارض الشتوية والصيفية، ومعارض المستلزمات المدرسية.

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