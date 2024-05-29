«رأس الخيمة للترفيه» تنضم إلى برنامج إسعاد

المصدر: دبي - البيان

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وقع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، و«رأس الخيمة للترفيه» مذكرة شراكة، تنضم بموجبها مؤسسة رأس الخيمة للترفيه إلى خيارات قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية من برنامج «إسعاد»، بحسم حصري يبلغ 20% لحاملي البطاقة.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، منى العامري، مديرة مركز بطاقة إسعاد، ومن جانب المؤسسة، ستيف بيشوب، المدير العام، وبحضور العقيد مسعود الحماد، نائب مدير المركز، وعدد من الضباط والأفراد من الجانبين. وتأتي المذكرة في إطار جهود مركز بطاقة إسعاد في استقطاب أبرز الوجهات الترفيهية العالمية التي تهم شرائح كبيرة من المجتمع.

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