حاكم رأس الخيمة يبحث مع قنصل كندا تعزيز العلاقات

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، تريسي رينولدز، القنصل العام لكندا في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل العام، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع كندا في شتى المجالات، وتبادلا الأحاديث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعبّر تريسي رينولدز، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين.

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