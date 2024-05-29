«أمنية» تفاجئ طفلة بألعاب حديقة منزلية

المصدر: أبوظبي- البيان

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حرصت مؤسسة «تحقيق أمنية» على إسعاد قلب الطفلة سلامة 7 سنوات، وتحقيق أمنيتها في الحصول على ألعاب الحديقة داخل منزل عائلتها. وسارعت مؤسسة «تحقيق أمنية» إلى تحويل رغبة سلامة إلى مفاجأة سعيدة، حيث تم تركيب وحدة ألعاب الحديقة في المنزل عند تواجد سلامة في المدرسة. وعند عودتها، كانت ملامح السعادة والفرح التي ارتسمت على وجهها لا تقدّر بثمن بعد اكتشافها وجود منطقة اللعب الجديدة في حديقة المنزل، حيث سارعت إلى دعوة إخوتها لمشاركتها متعة اللعب والمرح.

وتقدم هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، بالشكر والتقدير والعرفان إلى الشخصيات المجتمعية التي تسارع إلى الالتزام بمسؤولياتها المجتمعية في دعم المجتمع المحلي، وإبراز قيم الخير والعطاء التي تتميز بها دولة الإمارات، والتي تسهم بالتالي في إنجاز استراتيجية المؤسسة الإنسانية النبيلة، وتحقيق أمنيات الأطفال المرضى من ذوي الأمراض المستعصية.

وقال: «الأمنية ليست مجرد هدية أو لعبة نقدّمها لأطفالنا، إنها عالم خيالي من الفرح والسعادة يحمل في داخله الكثير من الدعم النفسي للطفل المريض، ليساعده بالتالي على رؤية الجانب المشرق من الحياة».

وعبّرت سلامة عن امتنانها للمؤسسة قائلة: «شكراً لكم من القلب، لقد تحققت أمنيتي، وأصبحت الآن أملك ملاذاً رائعاً للمغامرة والسعادة سوف يحمل لي ذكريات الفرح واللعب الممتع مع إخوتي».

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