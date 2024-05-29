«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفيرة الباراغواي

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلم سيف عبد الله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد كارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة.

وتمنّى للسفيرة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلادها.

من جانبها، أعربت سفيرة جمهورية الباراغواي الجديدة، عن سعادتها بتمثيل بلادها لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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