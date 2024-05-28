«دبي الخيرية» تبدأ تنفيذ مبادرة «حج البدل» لهذا العام

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية دبي الخيرية عن البدء في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مبادرة «حج البدل»، إحدى مبادرات حملة الأضاحي لهذا العام، بهدف تيسير تأدية فريضة الحج على غير القادرين صحياً بالحج عن أنفسهم، أو الأقارب المرضى والعاجزين، وكذلك المتوفين الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالحج خلال فترة حياتهم، وأنها ستواصل تلقي طلبات حج البدل حتى يوم 4 من ذي الحجة الموافق 10 يونيو المقبل.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية: «يعد حج البدل أحد أبرز المبادرات والبرامج الخيرية لحملة الأضاحي، لأنه يقدم خدمة أداء ركن أساسي من أركان الإسلام، لأناس فارقوا الحياة دون أدائه، أو تحول ظروفهم الصحية القهرية والمستمرة دون التوجه إلى الأراضي المقدسة، وتوفر الجمعية هذه الخدمة بسعر رمزي يبلغ 3 آلاف درهم».

وأضاف السويدي: «هناك ضوابط شرعية مشددة لهذا النوع من الحج تلتزم بها الجمعية؛ فقد أفتت اللجنة الشرعية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بصحة حج البدل وفق شروط أبرزها أن يقوم الأشخاص بأداء فريضة الحج بالإنابة عن آخرين، إذا ما كانوا متوفين أو مصابين بعجز صحي يمنعهم مطلقاً من أداء الفريضة، مع التشديد على أن كل من لديه حيلة أو قدرة مالية أو بدنية على أداء هذه الفريضة، لا يجوز له طلب الحج بالإنابة».

وذكر السويدي أن خدمة المتعاملين بالجمعية لا تقبل الاتفاق مع المواطنين أو المقيمين على هذا النوع من الحج، إلا بعد توضيح كل الشروط التي يصح معها حج البدل، لافتاً إلى أن الجمعية تقبل طلبات حج البدل عن المتوفين وذوي الأمراض المعقدة، والمعاقين كلياً، مشيراً إلى أن حج البدل يقوم به في المملكة العربية السعودية رجال من أهل الثقة الذين تثق فيهم الجمعية، وذلك لضمان أداء حج البدل على أكمل وجه، وأن الجمعية تقدم شهادات الحج المعتمدة، والتي تحمل اسم البديل، وكذلك اسم الشخص الذي حج عنه.

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