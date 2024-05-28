وزير الإعلام والثقافة الكويتي يستعرض تجربة بلاده في مجال التطوير الإعلامي أمام منتدى الإعلام العربي

المصدر: البيان

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بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ودولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية اليمن، استضاف "منتدى الإعلام العربي" ضمن فعاليات اليوم الثاني لــ" قمة الإعلام العربي"، جلسة حوارية بعنوان "الكويت نحو عقد إعلامي جديد"، تحدث خلالها معالي عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة في دولة الكويت، حول أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين دول الخليج العربي وتوحيد الخطاب الإعلامي، مستعرضا رؤاه حول تأثير الإعلام على المجتمع ودوره الإيجابي في تعزيز الوحدة الوطنية، ودعم مسار التنمية المستدامة في المنطقة.

وخلال الجلسة التي حضرها معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من كبار المسؤولين وقيادات الإعلام العربي وأبرز صناع المحتوى، تطرق معالي المطيري، خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية هبة زعرور، من دبي للإعلام، إلى الاستراتيجية الإعلامية لدولة الكويت والرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً، وهي الاستراتيجية التي انطلقت في العام 2021 وتستهدف النهوض بقطاع الإعلام وتطوير أدواته بمشاركة مؤسسات القطاع العام والخاص وأصحاب الفكر المبدع من شباب الإعلاميين والأكاديميين على مستوى دولة الكويت.

ولفت معالي المطيري إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بأن يكون الإعلام الكويتي مِلكاً لأفراد الشعب، يعزز التواصل والشفافية بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن تطوير الإعلام في الكويت يسير وفق خطوات منهجية ومشاركة مجتمعية تضمن له النمو والاستدامة ومواجهة التحديات.

منصة رقمية ومنصة إخبارية

وأوضح معاليه أن الاستراتيجية الكويتية للإعلام ستشهد إطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات ومنها، إطلاق منصة 51 الرقمية، والتي أشتق أسمها من تاريخ بداية البث الإذاعي في العام 1951، حيث ستحاكي المنصة تطلعات الشباب المبدعين القادرين على تحمل المسؤولية وتعزيز مكانة الكويت إقليميا ودولياً في الفضاء الرقمي، كما ستشهد الاستراتيجية إطلاق قناة إخبارية تنقل صوت الرسمي وتبث المعلومات والأخبار الموثوقة، مؤكداً أهمية وجود وسائل الإعلام التقليدية التي لا غنى عنها للوصول لكافة فئات الشعب وتعزيز التواصل بينهم.

وأشار معاليه إلى اتخاذ وزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للعديد من الخطوات التي تهدف إلى إقامة شراكات مع كافة وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، حيث منحت الوزارة العديد من التراخيص للمنصات الرقمية في إطار شراكتها مع القطاع الخاص، وتعزيز المهنية والموضوعية في صناعة الإعلام.

تعاون خليجي

وأكد المطيري، في حديثة أمام التجمع الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة، على أهمية التعاون الخليجي في مجال الإعلام، وتوحيد الخطاب الإعلامي والحفاظ على الهوية الوطنية لدول المجلس، مشيراً إلى التعاون المثمر بين دول الخليج العربية في مجال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الإعلام.

ولفت معاليه إلى المشاريع الخليجية المشتركة التي ستشهدها الفترة المقبلة عل صعيد الإنتاج الإعلامي المشترك، والأفكار التي بدأت الكويت في وضع الخطط لتنفيذها بالتعاون مع الدول الخليجية، مشيراً إلى أن الإعلام الكويتي يستهدف توصيل رسالة الكويت إلى العالم ورفع مستوى التنسيق والتعاون إلى أعلى مستوياته لمواجهة التحديات من خلال خطاب إعلامي متزن يراعي المصالح المشتركة ويعزز الهوية الوطنية.

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