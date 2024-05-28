"طرق دبي" توسع شبكة الطرق الداخلية على شارعي 11A و26ِA في منطقة المزهر

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجازها أعمال تطوير البنية التحتية وتوسعة شبكة الطرق الداخلية على شارعيA11 و26ِA في منطقة المزهر. وشملت أعمال التطوير زيادة عدد المسارب للشارعين من مسربين الى أربع مسارب بالاتجاهين بطول 6.8 كم لكل مسار، وبالتالي رفع سعة الطرق بنسبة 100% من 1200 مركبة إلى2400 مركبة في الساعة، وخفض الازدحام بمعدل 50% في أوقات الذروة.

ويأتي هذا الإنجاز، ضمن حزمة الحلول المرورية لعام 2024، وخطة الأعمال التطويرية المستمرة من هيئة الطرق والمواصلات بهدف رفع جودة وكفاءة الطرق بإمارة دبي، وتحسين انسيابية حركة مرتادي الطريق، وخدمة الأفراد من سكان المناطق السكنية ومرتادي المدراس والمناطق التجارية المحيطة، والتي تشهد تزيداً مستمراً في الكثافة السكانية بالإمارة.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تضمنت أعمال البنية التحتية في شارعي A11 و26ِA، توفير 90 عمود إنارة، لضمان وضوح الرؤية وتحقيق أعلى معايير السلامة لمرتادي الطريق، إلى جانب توفير 551 موقف على الطرق المحلية لخدمة المدارس وأهالي المنطقة".

وأضاف البنا: "وفرت الهيئة ضمن أعمال التحسينات مسار للدراجات الهوائية بطول 5.7 كم، لاستخدامها كوسيلة نقل صديقة للبيئة ولتشجيع الجمهور على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، مؤكداً أن إمارة دبي تركز على تحقيق السعادة والرفاهية، وتوفير بنية تحتية متكاملة لتعزيز استخدام وسائل التنقل المرنة والفردية، وبما يخدم توجهات إمارة دبي في التحول لمدينة صديقة للدراجات الهوائية، توفير البدائل المناسبة التي تشجع السكان على ممارسة الرياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية".

وأستطرد البنا، قائلاً: "شملت أعمال التحسينات تعديلات على تقاطع شارع 5 مع شارع الجزائر، وذلك من خلال نقل الإشارة الضوئية الى تقاطع شارع الجزائر مع شارع 11، حيث تسهم في تعزيز انسيابية حركة المركبات وتقليل زمن الانتظار على تقاطع شارع الجزائر من 2.1 دقيقة إلى 50 ثانية، بالإضافة إلى توفير دوراين على شارع 26A لتسهيل حركة الالتفاف لمرتادي الطريق الذي يقدر عددهم بحوالي مليون نسمة.

وتستمر هيئة الطرق والمواصلات في الأعمال التطويرية لعام 2024، التي تتضمن تنفيذ عدة مشاريع لتحسين الحركة المرورية في أكثر من 45 موقعاً في مختلف أنحاء إمارة دبي، تعزيزاً لقدرات شبكة الطرق، ودعم النمو المستدام، ولضمان ريادة شبكة طرق دبي، التي تعد من أفضل شبكات الطرق على مستوى العالم.