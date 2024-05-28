"منتدى الإعلام العربي" يبحث في أول أيامه تأثير الانتخابات الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط

المصدر: البيان

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ضمن فعاليات اليوم الثاني لــ"قمة الإعلام العربي"، الحدث الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة، وضمن فعاليات "منتدى الإعلام العربي" في دورته الثانية والعشرين، استضاف المنتدى جلسة بعنوان "الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها على المنطقة العربية" تحدث فيها الكاتب والمفكر الكويتي محمد الرميحي، وعبداللطيف المناوي، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، والإعلامية والكاتبة راغدة درغام، وحاورهم الإعلامية نوفر رمول، من "دبي للإعلام".

وتناولت الجلسة العديد من المحاور والأفكار أبرزها، عمق التأثير الذي تفرضه الانتخابات الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط، وارتباط مصالح دول المنطقة بتغير الرؤساء في الولايات المتحدة، والمتغيرات المتوقعة على المنطقة بعد الانتخابات الامريكية، وقدرة الدول العربية على طي صفحة التأثير الأمريكي والانفتاح في علاقاتها الخارجية على دول العالم.

دور خليجي

وخلال الجلسة أكدت الكاتبة راغدة درغام أنه هناك تأثر كبير للانتخابات الأمريكية على المنطقة من ناحية السياسات وليس الأشخاص، فقد ذهبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس أوباما نحو محور إيران وأكمل الرئيس بايدن المسيرة بمحاولته إحياء الاتفاق، ومراهنته على إقامة علاقات متوازنة مع المنطقة، لافتة إلى أن موقف الولايات المتحدة من إسرائيل له تأثير كبير على طبيعة العلاقات الأمريكية مع دول المنطقة، وذلك في ظل ازدواجية المعايير والانحياز التام لها.

وأوضحت درغام أن خروج أمريكا من المنطقة خلال السنوات المنطقة كان له تأثير كبير على علاقاتها مع دولها، الأمر الذي تتداركه أمريكا اليوم بإدراك الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأهمية توطيد العلاقات مع الدول العربية عموما ودول الخليج في ظل سعي معظم دول المنطقة للانفتاح على القوى الدولية الفاعلة، لافتة إلى الدور الخليجي المؤثر والمهم في التعامل مع القضايا الإقليمية وقدرتها على القيام باتفاقيات مهمة بمقدورها أن تحدث فارقا كبيرا في المنطقة.

وحوّل التعامل الإعلامي العربي في تغطية الانتخابات الأمريكية، أكدت درغام قدرة الصوت العربي على الوصول إلى المتلقي في الولايات المتحدة، لكن الإعلام العربي بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد في الحصول على المعلومات وتحليلها وليس فقط ترديد ما تقوله وسائل الإعلام الأمريكية.

علاقات استراتيجية

من جانبه أكد الكاتب والمفكر الكويتي محمد الرميحي، أن ما يحكم السياسات الأمريكية هي الدولة العميقة التي لا تختلف في سياساتها مع تغيّر الرئيس، لافتاً إلى أن الإعلام العربي يعاني من نقص شديد في المعلومات، ويتخذ مواقف متناقضة نوعاً ما تجاه السياسات الامريكية، بينما تقيم الدول العربية علاقات قوية مع الولايات المتحدة قائمة على التعاون في مختلف المجالات الحيوية.

ولفت الرميحي إلى إقامة الدول العربية لعلاقات اقتصادية مع دول فاعلة عالمياً كروسيا والصين، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى عدم التأثير القوي لدول المنطقة على صناعة القرار الأمريكي وغياب الدور العربي بشكل كبير في التأثير على السياسات الأمريكية في المنطقة.

سياسات ثابتة

من جانبه، رأى عبداللطيف المناوي أن السياسات الأمريكية تجاه قضايا المنطقة ثابتة ولن تتغير بتغير الرئيس، بينما أسلوب وشخصية الرئيس الأمريكي قد يكون له تأثير في التعامل مع الملفات الحاسمة المطروحة على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية ثابتة ولن تتغير بوصول الرئيس الأمريكي الجديد مهما كان أسمه، وذلك لقدرة الدولتين على التفاهم حول الواجبات والمصالح المشتركة والدور المصري في المنطقة.

ولفت المناوي إلى التحيّز الإعلامي العربي خلال الانتخابات الامريكية الماضية إلى الرئيس الأمريكي السابق ترامب، وذلك في ردة فعل واضحة على سياسات الرئيس الأسبق بارك أوباما موقفه حيال القضايا الشائكة في المنطقة، إلا أن الإعلام اليوم يقف في حالة من عدم اليقين فيما يخص التعامل مع المرشحين الرئاسيين الأمريكيين.

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