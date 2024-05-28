سالم بالركاض العامري: نهدف بإدراج "الإمارات للسرطان" في موقع "معاً" إلى تخفيف معاناة المرضى

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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ضمن مشروع لجمع المساهمات لصالح مرضى السرطان، والذي يهدف إلى دعمهم وتوفير العلاج اللازم لهم من خلال "صندوق علاج المرضى"، أدرجت جمعية الإمارات للسرطان في الموقع الإلكتروني لهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ويأتي هذا التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" من أجل تعزيز جهود جمعية الإمارات للسرطان في تقديم أفضل رعاية ودعم ممكن لمرضى السرطان، ويؤكد أهمية الشراكة والتعاون في تحقيق الأهداف الإنسانية.

وفي هذا الإطار قال الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان في حديثه لـ "البيان": "تحرص الجمعية على عقد اتفاقيات التعاون المشترك مع الجهات التي تتوافق أهدافها وتطلعاتها مع الجمعية، لا سيما مع جهات حكومية وخاصة تعمل في القطاع الصحي والطبي".

واضاف: "سعدنا ولله الحمد بإتمام عقد التعاون المشترك مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" بهدف تقديم الدعم للمصابين بالمرض تخفيفاً لمعاناتهم، ويأتي هذا التعاون حرصاً من الجمعية على إطلاق مبادراتها المتواصلة ومساعداتها الخيرية والإنسانية للمرضى لجهة الدعم المالي والمعنوي، وبالتالي تعزيز جهود الشراكة مع كافة المؤسسات الصحية لتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة المجتمع خاصة مرضى السرطان وذويهم".

وأكد الشيخ الدكتور سالم بالركاض، أن جمعية الإمارات للسرطان تسعى وباجتهاد طاقم عملها الاستثنائي وحرص المتطوعين إلى تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج وإطلاق المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الوعي الصحي بمرض السرطان والمساهمة برفع الروح المعنوية للمصابين ومساعدتهم على تجاوز أزمتهم الصحية. مشيراً إلى أن الجمعية تسعى لمواكبة الزخم العلمي حول تنبيه وتثقيف شتى شرائح المجتمع بأهمية إجراء الفحوصات المبكرة لمختلف أنواع السرطانات وذلك لتقليل فرص الإصابة بهذا المرض.

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