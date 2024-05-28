إعلان الفائزين بجائزة الصحافة العربية

المصدر: البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، (اليوم الثلاثاء) الافتتاح الرسمي لفعاليات منتدى الإعلام العربي ضمن اليوم الثاني لـقمة الإعلام العربي وتكريم الفائزين بـجائزة الصحافة العربية بحضور لفيف من رؤساء تحرير الصحف وقيادات المؤسسات الصحافية والإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية، وكبار الكُتَّاب وصُنّاع الإعلام في العالم العربي.

الفائزون بجائزة الصحافة العربية

- الصحافة السياسية : علي السراي من صحيفة الشرق الاوسط

خلال حفل #جائزة_الإعلام_العربي علي السراي من صحيفة الشرق الأوسط يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة السياسية. #قمة_الإعلام_العربي #منتدى_الإعلام_العربي #صحيفة_البيان pic.twitter.com/UWYgdPrK03 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 28, 2024

-الصحافة الاستقصائية: سحر المليجي من صحفية المصري اليوم

-الصحافة الاقتصادية: أسامة السعيد من صحيفة الشرق الاوسط

- صحافة الطفل: مجلة العربي الصغير

الفائزون في «جائزة الإعلام الرقمي»

- موقع القاهرة 24 «أفضل منصة إخبارية»

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