إعلان الفائزين بجائزة الصحافة العربية
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، (اليوم الثلاثاء) الافتتاح الرسمي لفعاليات منتدى الإعلام العربي ضمن اليوم الثاني لـقمة الإعلام العربي وتكريم الفائزين بـجائزة الصحافة العربية بحضور لفيف من رؤساء تحرير الصحف وقيادات المؤسسات الصحافية والإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية، وكبار الكُتَّاب وصُنّاع الإعلام في العالم العربي.
الفائزون بجائزة الصحافة العربية
- الصحافة السياسية : علي السراي من صحيفة الشرق الاوسط
خلال حفل #جائزة_الإعلام_العربي علي السراي من صحيفة الشرق الأوسط يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة السياسية. #قمة_الإعلام_العربي #منتدى_الإعلام_العربي #صحيفة_البيان pic.twitter.com/UWYgdPrK03— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 28, 2024
-الصحافة الاستقصائية: سحر المليجي من صحفية المصري اليوم
سحر المليجي من صحيفة المصري اليوم تفوز بـ #جائزة_الصحافة_العربية عن فئة الصحافة الاستقصائية. @AlMasryAlYoum#قمة_الإعلام_العربي #منتدى_الإعلام_العربي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 28, 2024
#جائزة_الإعلام_العربي #صحيفة_البيان pic.twitter.com/cygqOMdtKh
-الصحافة الاقتصادية: أسامة السعيد من صحيفة الشرق الاوسط
أسامة السعيد من صحيفة الشرق الأوسط يفوز بـ #جائزة_الصحافة_العربية عن فئة الصحافة الاقتصادية. @aawsat_News#قمة_الإعلام_العربي #منتدى_الإعلام_العربي #جائزة_الإعلام_العربي#صحيفة_البيان pic.twitter.com/pKROaQ6rAw— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 28, 2024
- صحافة الطفل: مجلة العربي الصغير
مجلة العربي الصغير تفوز بـ #جائزة_الصحافة_العربية عن فئة صحافة الطفل. @alarabiinfo#جائزة_الإعلام_العربي #منتدى_الإعلام_العربي #قمة_الإعلام_العربي #صحيفة_البيان pic.twitter.com/kS66OfLhEZ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 28, 2024
الفائزون في «جائزة الإعلام الرقمي»
- موقع القاهرة 24 «أفضل منصة إخبارية»
موقع القاهرة 24 يفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة إخبارية ضمن حفل #جائزة_الإعلام_العربي @cairo24_#منتدى_الإعلام_العربي #قمة_الإعلام_العربي#صحيفة_البيان pic.twitter.com/VmUQPaxAEf— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 28, 2024
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