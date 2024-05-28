مقدم البرامج الإذاعية كريس فيد يشيد بقيم العطاء في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد مقدم البرامج الإذاعية، كريس فيد على مدى ما يتمتع به مجتمع دبي من قيم العطاء والقدرة على رد الجميل للمجتمع بلمسات إنسانية مؤثرة.

يأتي ذلك في إطار اليوم الأول لقمة الإعلام العربي 2024، وخلال حديثه أمام «المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، الذي اختتم أمس ثاني دوراته. وأشاد فيد في جلسة بعنوان «دبي ترد الجميل» بقيم العطاء التي تميز مجتمع دبي وتعمل ترسيخ ثقافة الأمل ونشر قيم التفاؤل والإيجابية، وتشجيع الشباب على الانخراط في صناعة الأمل وتحقيق أحلامهم وبناء المستقبل الذي يتطلعون إليه.

وتحدث فيد مشاركاً قصصاً من برامجه، عن المبادرات والإسهامات الإنسانية التي ساعدت في تلبية متطلبات الشرائح المحتاجة إلى العون. كما استعرض فيد جانباً من مسيرة حياته المهنية في دبي التي وصلها قبل أكثر من 16 عاماً واستقر كمذيع في شبكة الإذاعة العربية. وسلط الإذاعي كريس فيد الضوء في حديثه على سبب استمرار ازدهار الراديو كوسيلة بث على الرغم من التوقعات القديمة بتراجعه، مرجعاً ذلك إلى العديد من المعطيات الاجتماعية والثقافية التي وثقت علاقة الناس بالإذاعة على مدار سنوات طويلة.

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