حمدان بن زايد يكرم جهات حكومية وخاصة أسهمت في خدمة المجتمع

المصدر: أبوظبي ـ وام

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كرّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، الجهات الحكومية والشركات الخاصة الداعمة والمشاركة التي أسهمت بدور إيجابي في خدمة المجتمع في منطقة الظفرة.

ويأتي تكريم سموه تقديراً للجهود التي بذلتها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز التنمية وخدمة المجتمع والوطن، وثناءً على روح التعاون والشراكة والقيم الوطنية التي جسدتها. وقال سموه إن هذا التكريم يؤكد الأهمية القصوى للتعاون والتكاتف بين مختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة لضمان سلامة المجتمع ورفاهيته وتعزيز قدرته على تجاوز جميع التحديات التي يحملها المستقبل.

وأضاف سموه أن هذا التكريم يعبِّر عن الشكر للجهود التي بذلتها الجهات الحكومية والشركات الخاصة، ويعكس روح الوفاء لمن يسهم في بناء مجتمع أكثر قوة وتلاحماً، ويشكّل دافعاً إضافياً لمواصلة العمل بتفانٍ وإخلاص لخدمة الوطن.

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