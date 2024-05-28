جلسة عن مخاطر الألعاب الإلكترونية في أبوظبي

المصدر: العين - وام

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نظم المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع «مجالس أبوظبي» بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة جلسة توعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية.

عقدت الجلسة في مجلس المسعودي بمدينة العين، وحملت عنوان «الألعاب الإلكترونية: حقيقة أم خرافة؟»، وتناولت تعريفاً بمخاطر تلك الألعاب على الشباب والأطفال، وتوضيح تأثيراتها السلبية على الصحة العامة للأطفال وأضرارها على سلوكياتهم وطرق الوقاية ونصائح عامة للفرد والأسرة.

ودعت الجلسة أولياء الأمور إلى وضع ضوابط تنظم استخدام الأطفال لأجهزة الألعاب الإلكترونية، وحمايتهم من الوصول لمرحلة إدمان تلك الألعاب، موضحة أن منظمة الصحة العالمية أدمجت إدمان الألعاب الإلكترونية ضمن تصنيفها الدولي للأمراض، ويعد هذا التصنيف مرجعاً عالمياً موثوقاً للأعراض الصحية.

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