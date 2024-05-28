«توازن» و«بيانات» يطلقان مسابقة الإمارات لصنّاع الألعاب

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلن مجلس التوازن «توازن» و«بيانات» بالتعاون مع «إندليس ستوديوز «Endless Studios»، عن إطلاق مسابقة الإمارات لصناع الألعاب 2024، التي تمثل مبادرة مهمة للمشهد التعليمي في الدولة.

وتتوجه هذه المسابقة الوطنية بالدعوة إلى الشباب، لاكتشاف مواهبهم وإبرازها وتطويرها من خلال تصميم الألعاب، مع التركيز بشكل خاص على دمج العناصر المستوحاة من الثقافة الإماراتية في ألعابهم، إلى جانب تقديم جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 ألف درهم.

وتمهّد المبادرة الطريق للانطلاق برحلة تعليمية مستمرة، والعمل على تمكين شباب الإمارات من إتقان المهارات الرقمية المستقبلية.

ومن خلال دمج الألعاب والتقنيات الجوي مكانية، تعمل توازن وبيانات و«إندليس ستوديوز» تحت نهج موحد، تأكيداً على التزامها إزاء تطوير المهارات القابلة للتوظيف عبر تخصصات متعددة، بما في ذلك الفن، والتصميم، والهندسة، والإدارة، والتسويق ومجالات أخرى، حيث يتم ذلك كله في سياق تصميم الألعاب.

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن إن المشاركة في المبادرة تهدف لإلهام شباب الإمارات لخوض المغامرة في المجالات الإبداعية والتكنولوجية، مثل تطوير الألعاب.

انتماء

وأضاف أن هذا المجال يعتبر ضرورياً للغاية، ليس فقط لدعم التقدم التكنولوجي في المنطقة، وإنما لتعزيز الشعور بالفخر والانتماء بين الأجيال الشابة أيضاً، ومن خلال تشجيعهم على الاستفادة من تراثنا الثقافي الغني كمصدر للإلهام، فإننا نستثمر في قادة المستقبل والمبتكرين الذين سيواصلون مهمة الحفاظ على تراث الإمارات.

من جانبه، قال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات:«إن هذه المبادرة تمثل حجر الأساس في مهمتنا الرامية إلى تسليط الضوء على ثراء ثقافة الإمارات من خلال الألعاب التي أصبحت لغة عالمية تفهمها شعوب العالم، ما يوفر لشبابنا سبلاً جديدة لاستكشاف هويتهم وقدراتهم الإبداعية».

من ناحيته قال مات داليو، الرئيس التنفيذي لشركة «إندليس ستوديوز»: تتمثل مهمتنا في التأكد من جعل تعلم المهارات الرقمية المستقبلية تجربة ممتعة وتتجاوز مسابقة الإمارات لصنّاع الألعاب كونها مجرد مسابقة نموذجية لبناء الألعاب وتطويرها، بل تعدّ احتفالاً بالمواهب الاستثنائية الموجودة في دولة الإمارات.

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