«صانعة محتوى» من أصحاب الهمم تنثر رسائل الأمل عبر «التواصل»

المصدر: دبي - البيان

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قالت صانعة المحتوى الإماراتية فاطمة البلوشي من أصحاب الهمم إن منتدى الإعلام العربي بوابة حيوية لتطوير صناعة المحتوى الرقمي في العالم العربي، حيث يعتبر منصة لأصحاب الاختصا في هذا القطاع لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية وتبادل أفضل الممارسات. وأوضحت أن إعاقتها لم تكن عائقاً أمامها، بل دفعتها إلى أن تكون فارسة في رياضة الخيول، وصانعة محتوى تنثر من خلاله الأمل إلى فاقديه من أصحاب الإعاقات، وأن تبث رسائل إيجابية لهم من خلال حسابها على منصة «إنستغرام» الذي يضم 90 ألف مشارك.

وأوضحت أن تواجدها في المنتدى يرسل رسالة قوية إلى أقرانها مفادها أن النجاح والإرادة الصلبة هما اللذان يصنعان المستحيل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى يجمع المتخصصين والرواد في مجال الإعلام الرقمي من جميع أنحاء المنطقة العربية، والذين قاموا بتحقيق نجاحات ملهمة رغم التحديات والعقبات التي واجهوها في طريقهم، وأن رؤية هؤلاء الأفراد وهم يشاركون قصص نجاحهم وكيف تغلبوا على الصعوبات تبعث على الأمل والإلهام لغيرهم، فيدرك المشاركون أن بإمكانهم أيضاً تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، طالما أن لديهم الإرادة والعزيمة اللازمتين.

وتابعت أن منتدى الإعلام العربي يعزز رسالة قوية مفادها أن النجاح ليس حكراً على البعض، بل هو في متناول الجميع بفضل الجهد والتصميم، ويركز المنتدى على قضايا محورية مثل التحول الرقمي، وتطوير المهارات، وإنشاء محتوى أصيل وجذاب، وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، و بهذه الطريقة، يلعب منتدى الإعلام العربي دوراً محورياً في دفع عجلة التطور والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

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